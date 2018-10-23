Футболисты "Баварии" нанесли поражение клубу Чигринского в рамках Лиги чемпионов

Двойной удар немцев нанесенный по истечении часа игры, разрушил надежды греков на положительный результат. На 61-й минуте Роббен выполнил подачу в направлении ближней штанги, где мяч отскочил к Мартинесу, который примерно с 11 метров в падении отправил мяч в сетку. После забитого мяча у “баварцев” как будто свалился камень с плеч. Команда Ковача стала играть более свободно и всего две минуты спустя забила второй: Тьяго отдал передачу Гнабри, а тот из пределов штрафной отпасовал на ход Рафинье. Бразилец с лицевой линии прострелил на Левандовски, которому оставалось только подставить ногу — 2:0.

Примечательно, что весь поединок греков провел Украинский защитник Дмитрий Чигринский.

Отметим, что благодаря этому успеху у мюнхенцев остаются хорошие шансы на победу в группе E. Сейчас у них 7 очков, у “АЕК” — 0.