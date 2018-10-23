Футболісти "Баварії" завдали поразки клубу Чигринського в рамках Ліги чемпіонів

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У матчі третього туру групового етапу німецька “Баварія” обіграла чемпіона Греції “АЕК” з рахунком 2:0, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу мюнхенців.

Подвійний удар німців нанесений після закінчення години гри, розрушив надії греків на позитивний результат. На 61-й хвилині Роббен виконав подачу в напрямку ближньої штанги, де м’яч відскочив до Мартінеса, який приблизно з 11 метрів у падінні відправив м’яч у сітку. Після забитого м’яча у “баварців” як ніби звалився камінь з плечей. Команда Ковача стала грати більш вільно і всього дві хвилини по тому забила другий: Тьяго віддав передачу Гнабрі, а той з меж штрафного відпасував на хід Рафіньї. Бразилець з лицьової лінії прострілив на Левандовскі, якому залишалося лише підставити ногу — 2:0.

Примітно, що увесь поєдинок за греків провів український оборонець Дмитро Чигринський.

Зазначимо, що завдяки цьому успіху у мюнхенців залишаються хороші шанси на перемогу в групі E. Зараз у них 7 очок, у “АЕКа” — 0.

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