Футболиста "Черноморца" уличили в употреблении допинга

В организме футболиста был обнаружен “Остарин”. Это запрещенное вещество, которое встречается в спортивном питании. Способствует как наращиванию мышц, так и ускоряет восстановление после травм.

“Мы получили от лаборатории результат анализа, который является положительным, на запрещенное вещество, и в соответствии с этим мы должны принять решение о временном отстранении спортсмена от спортивной деятельности, от соревновательной деятельности, от тренировок, пока не будет вынесено решение по этому делу. Дело в том, что в любом случае, если препарат в организме спортсмена — это уже нарушение. Это уже будет санкция. Санкция за нарушение антидопинговых правил из-за наличия этого препарата предусматривает отстранение до 4 лет”, — прокомментировал ситуацию заместитель председателя Антидопигового Центра Украины Ярослав Кручек.

Отметим, что 20-летний Ярмоленко успел сыграть только 2 матча в основном составе “моряков”.