Футболіста "Чорноморця" викрили у вживанні допінгу

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Оборонець одеського “Чорноморця” Артем Ярмоленко здав позитивний аналіз на допінг, повідомляє УНН з посиланням на телеканали “Футбол 1/2”.

В організмі футболіста був виявлений “Остарін”. Це заборонена речовина, яке зустрічається в спортивному харчуванні. Сприяє як нарощування м’язів, так і прискорює відновлення після травм.

“Ми отримали від лабораторії результат аналізу, який є позитивним, на заборонену речовину, і відповідно до цього ми повинні прийняти рішення про тимчасове відсторонення спортсмена від спортивної діяльності, від змагальної діяльності, від тренувань, поки не буде винесено рішення по цій справі. Справа в тому, що в будь-якому випадку, якщо препарат в організмі спортсмена — це вже порушення. Це вже буде санкція. Санкція за порушення антидопінгових правил через наявність цього препарату передбачає відсторонення до 4 років”, — прокоментував ситуацію заступник голови Антідопігового Центру України Ярослав Кручек.

Зазначимо, що 20-річний Ярмоленко встиг відіграти тільки 2 матчі в основному складі “моряків”.

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