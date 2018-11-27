Футболіста "Чорноморця" викрили у вживанні допінгу

В організмі футболіста був виявлений “Остарін”. Це заборонена речовина, яке зустрічається в спортивному харчуванні. Сприяє як нарощування м’язів, так і прискорює відновлення після травм.

“Ми отримали від лабораторії результат аналізу, який є позитивним, на заборонену речовину, і відповідно до цього ми повинні прийняти рішення про тимчасове відсторонення спортсмена від спортивної діяльності, від змагальної діяльності, від тренувань, поки не буде винесено рішення по цій справі. Справа в тому, що в будь-якому випадку, якщо препарат в організмі спортсмена — це вже порушення. Це вже буде санкція. Санкція за порушення антидопінгових правил через наявність цього препарату передбачає відсторонення до 4 років”, — прокоментував ситуацію заступник голови Антідопігового Центру України Ярослав Кручек.

Зазначимо, що 20-річний Ярмоленко встиг відіграти тільки 2 матчі в основному складі “моряків”.