Футболист сборной Украины помог “Брюгге” одержать очередной выигрыш в чемпионате Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В 25-м туре чемпионата Бельгии “Брюгге” защитника сборной Украины Эдуарда Соболя на выезде встречался с “Кортрейком”, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Детали
Украинский футболист вышел в стартовом составе, получил желтую карточку и доиграл до конца встречи, которая завершилась победой гостей со счетом 1:0.
Набрав 48 очков, команда украинца занимает второе место в турнирной таблице бельгийской Про Лиги.
Напомним
ФК “Рух” усилился первым в истории клуба английским футболистом.