Футболіст збірної України допоміг “Брюгге” здобути черговий виграш в чемпіонаті Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У 25-му турі чемпіонату Бельгії “Брюгге” захисника збірної України Едуарда Соболя на виїзді зустрічався з “Кортрейком”, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
Деталі
Український футболіст вийшов у стартовому складі, отримав жовту картку й дограв до кінця зустрічі, яка завершилася перемогою гостей із рахунком 1:0.
Набравши 48 очок, команда українця посідає друге місце в турнірній таблиці бельгійської Про Ліги.
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