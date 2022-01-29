ФК “Рух” підсилився першим в історії клубу англійським футболістом
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Черговим новачком ФК “Рух” став англійський півзахисник нігерійського походження Вів Соломон-Отабор, передає УНН з посиланням на сайт команди.
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Отабор — вихованець англійських “Крістал Пелас” та “Бірмінгему”. За першу команду “синіх” дебютував у 19-річному віці та в першому ж сезоні провів у Чемпіоншипі 22 матчі та відзначився одним голом.
Наступні сезони вінгер провів в орендах у “Болтоні”, “Блекпулі” та “Портсмуті”. Відрізок у “Блекпулі” — найкращий у кар’єрі англійця. У сезоні 2017/18 Отабор провів 47 матчів, забив 5 голів та віддав 6 асистів.
Влітку 2019-го перебрався до “ЦСКА” Софія, де провів 20 матчів в усіх турнірах, забив гол та віддав 2 результативні передачі. У тому сезоні Отабор зіграв проти луганської “Зорі” у кваліфікації Ліги Європи (1:1).
Після цього вінгер повернувся на батьківщину — у “Віган” з Ліги 1. У сезоні 2020/21 провів 31 матч, двічі забив у ворота суперників та віддав 4 асисти. Останнім клубом Отабора був шотландський “Сент-Джонстон”, який англієць покинув у на початку цього року.
Нагадаємо
Колишній футболіст збірної Нідерландів поповнив ряди ФК “Рух”.