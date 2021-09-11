Футболист сборной Украины помог "Брюгге" получить крупную победу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В 7-м туре чемпионата Бельгии ФК “Брюгге” защитника национальной сборной Украины Эдуарда Соболя на своем поле разгромил “Остенде” (3:0), сообщает УНН со ссылкой на УАФ.
Детали
Наш футболист сыграл 82 минуты, а его команда отмечалась на 24, 56 и 80 минутах. Дубль оформил Ланг, а также отличились Ванакен.
Примечательно, что набрав 14 очков “Брюгге” вышел на первое место в турнирной таблице тамошней Про Лиги.
Стоит отметить, что “Гент” нашего Романа Безуса свой матч проведет завтра против “Шарлеруа”.
Напомним
Соболь принес “Брюгге” победу в своем первом матче в сезоне.