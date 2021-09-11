Футболіст збірної України допоміг "Брюгге" одержати розгромну перемогу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У 7-му турі чемпіонату Бельгії ФК “Брюгге” захисника національної збірної України Едуарда Соболя на власному полі розбив “Остенде” (3:0), повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Деталі
Наш футболіст відіграв 82 хвилини, а його команда відзначалася на 24, 56 і 80 хвилинах. Дубль оформив Ланг, а також відзначилися Ванакен.
Примітно, що набравши 14 очок “Брюгге” вийшов на перше місце в турнірній таблиці тамтешньої Про Ліги.
Варто відзначити, що “Гент” нашого Романа Безуса свій матч проведе завтра проти “Шарлеруа”.
Нагадаємо
Соболь приніс “Брюгге” перемогу у своєму першому матчі в сезоні.