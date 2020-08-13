Футболист "Динамо" заинтересовал два итальянских клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Итальянские клубы поведут борьбу за подписание нападающего "Динамо" Владислава Супряги, информирует УНН со ссылкой на "TuttoBolognaWeb".
По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, “Аталанта” вместе с “Болоньей” продолжает участие в гонке за Супрягу. При этом, журналист подтвердил новую стоимость нападающего за которую “Динамо” может продать его — 15 млн. евро.
Ресурс “Тransfermarkt” оценил футболиста в 2,7 млн. евро. Контракт с “Динамо” рассчитан до лета 2023 года.
Отметим, что за команду из Бергамо уже выступает Руслан Малиновский.