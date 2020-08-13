Футболіст "Динамо" зацікавив два італійські клуби
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Італійські клуби поведуть боротьбу за підписання нападника “Динамо” Владислава Супрягу, інформує УНН з посиланням на “TuttoBolognaWeb”.
За інформацією італійського журналіста Джанлуки Ді Марціо, “Аталанта” разом з “Болоньєю” продовжує участь в гонці за Супрягу. При цьому, журналіст підтвердив нову вартість нападника за яку “Динамо” може продати його — 15 млн. євро.
Ресурс “Тransfermarkt” оцінив футболіста в 2,7 млн. євро. Контракт з “Динамо” розрахований до літа 2023 року.
Зазначимо, що за команду з Бергамо вже виступає Руслан Маліновський.