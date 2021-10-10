Футболист "Динамо" забил гол в поединке отбора на ЧМ-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Динамовский защитник Томаш Кендзера сыграл за национальную сборную Польши в матче квалификации ЧМ-2022. На Национальном стадионе в Варшаве поляки принимали команду Сан-Марино. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.
Детали
Уже в первом тайме мяч побывал в воротах соперников Польши дважды: Кароль Свидерский открыл счет на 10-й минуте, а еще через 10 минут собственные ворота поразил Кристиан Броли, пытаясь прервать прострел в штрафную.
На 50-й минуте Томаш Кендзера, который отыграл весь матч, отличился своим первым голом за сборную Польши, ему удалось провести после отскока, поразив “девятку” ворот соперников. 27-летний Кендзера выступает в составе “белых орлов” с 2017 года, проведя за это время 25 официальных матчей.
А в последние минуты поединка Польша довела счет до разгромного: забитые мячи в свой актив записали Адам Букса и Кшиштоф Пентек.
Победа над аутсайдером отборочной группе I со счетом 5: 0 позволила Кадри закрепиться на 3-й позиции в турнирной таблице, приблизившись на расстояние одного пункта в Албанию и оторвавшись от Венгрии на четыре очка. Свой следующий поединок команда Томаша Кендзером проведет 12 октября — в гостях у албанцев.
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