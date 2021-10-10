Футболіст “Динамо” забив гол у поєдинку відбору на ЧС-2022

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Динамівський захисник Томаш Кендзьора зіграв за національну збірну Польщі в матчі кваліфікації ЧС-2022. На Національному стадіоні у Варшаві поляки приймали команду Сан-Марино. Про це інформує УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.

Деталі

Вже у першому таймі м’яч побував у воротах суперників Польщі двічі: Кароль Свідерські відкрив рахунок на 10-й хвилині, а ще через 10 хвилин власні ворота вразив Крістіан Бролі, намагаючись перервати простріл до штрафного.

На 50-й хвилині Томаш Кендзьора, який відіграв увесь матч, відзначився своїм першим голом за збірну Польщі, що йому вдалося провести після відскоку, вразивши “дев’ятку” воріт суперників. 27-річний Кендзьора виступає у складі “білих орлів” з 2017 року, провівши за цей час 25 офіційних матчів.

А в останні хвилини поєдинку Польща довела рахунок до розгромного: забиті м’ячі до свого активу записали Адам Букса та Кшиштоф Пентек.

Перемога над аутсайдером відбірної групі І з рахунком 5:0 дозволила Кадрі закріпитися на 3-й позиції у турнірній таблиці, наблизившись на відстань одного пункту до Албанії та відірвавшись від Угорщини на чотири очки. Свій наступний поєдинок команда Томаша Кендзьори проведе 12 жовтня — в гостях у албанців.

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