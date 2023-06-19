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Футбол: сборная Украины назвала заявку на матч отбора Евро-2024 с Мальтой

Киев • УНН

 • 1535776 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Сборная Украины по футболу назвала заявку на матч против Мальты в отборе на Евро-2024. Список обнародовала УАФ в понедельник, пишет УНН.

Футбол: сборная Украины назвала заявку на матч отбора Евро-2024 с Мальтой

Детали

Заявка сборной Украины на матч с Мальтой выглядит следующим образом:

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сваток, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Владислав Ванат, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Ефим Конопля, 18. Александр Тымчик, 19. Даниил Игнатенко, 20. Александр Зубков, 21. Георгий Судаков, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в Трнаве, в заявку на матч не попали Владислав Кочергин и Назарий Русин.

Дополнение

Сегодня, 19 июня, в словацкой Трнаве на стадионе Антона Малатинского сборная Украины проведет формально домашний матч отбора Евро-2024 в группе С против команды Мальты. Начало встречи - в 19:00 по киевскому времени.

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