Футбол: збірна України назвала заявку на матч відбору Євро-2024 з Мальтою
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Збірна України з футболу назвала заявку на матч проти Мальти у відборі на Євро-2024. Список оприлюднила УАФ у понеділок, пише УНН.
Деталі
Заявка збірної України на матч із Мальтою виглядає наступним чином:
1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сваток, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Владислав Ванат, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Юхим Конопля, 18. Олександр Тимчик, 19. Данило Ігнатенко, 20. Олександр Зубков, 21. Георгій Судаков, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін.
Із тих футболістів, які зараз перебувають у Трнаві, до заявки на матч не потрапили Владислав Кочергін та Назарій Русин.
Доповнення
Сьогодні, 19 червня, у словацькій Трнаві на стадіоні Антона Малатинського збірна України проведе формально домашній матч відбору Євро-2024 у групі С проти команди Мальти. Початок зустрічі - о 19:00 за київським часом.