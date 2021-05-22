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Футбол: президент украинского клуба получил пятилетнюю дисквалификацию

Киев • УНН

 • 23735 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение по делу президента ФК “Олимпик” (Донецк) Владислава Гельзина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Футбол: президент украинского клуба получил пятилетнюю дисквалификацию

Детали

КДК УАФ запретил Гельзина осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.) Сроком на пять лет (за поведение, которое вредит репутации футбола).

Также президента “Олимпик” обязали оплатить обязательный денежный взнос в размере 250 тыс. Гр.

Отмечается, что в соответствии с Дисциплинарным правилам УАФ данное решение может быть обжаловано в Апелляционный комитет УАФ.

Дополнение

Дело против Гельзина было открыто после матча 17-го тура УПЛ с участием “Олимпика” с “Шахтером” (0: 1). После той игры функционер в грубой форме раскритиковал деятельность главы комитета арбитров УАФ Лучано Луче.

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