Футбол: президент украинского клуба получил пятилетнюю дисквалификацию
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение по делу президента ФК “Олимпик” (Донецк) Владислава Гельзина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Детали
КДК УАФ запретил Гельзина осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.) Сроком на пять лет (за поведение, которое вредит репутации футбола).
Также президента “Олимпик” обязали оплатить обязательный денежный взнос в размере 250 тыс. Гр.
Отмечается, что в соответствии с Дисциплинарным правилам УАФ данное решение может быть обжаловано в Апелляционный комитет УАФ.
Дополнение
Дело против Гельзина было открыто после матча 17-го тура УПЛ с участием “Олимпика” с “Шахтером” (0: 1). После той игры функционер в грубой форме раскритиковал деятельность главы комитета арбитров УАФ Лучано Луче.