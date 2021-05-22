Футбол: президент українського клубу отримав п’ятирічну дискваліфікацію

Деталі

КДК УАФ заборонив Гельзіну здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.) строком на п’ять років (за поведінку, яка шкодить репутації футболу).

Також президента “Олімпіку” зобов’язали сплатити обов’язковий грошовий внесок у розмірі 250 тис. гр.

Зазначається, що у відповідності до Дисциплінарних правил УАФ дане рішення може бути оскаржене до Апеляційного комітету УАФ.

Доповнення

Справу проти Гельзіна було відкрито після матчу 17-го туру УПЛ за участі “Олімпіка” з “Шахтарем” (0:1). Після тієї гри функціонер в грубій формі розкритикував діяльність глави комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.