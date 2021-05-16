Футбол: "Лестер" впервые в истории стал обладателем Кубка Англии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. ФК “Лестер Сити” с минимальным счетом одержал победу над лондонским “Челси” в финале Кубка Англии, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Лестера”.
Что известно
Решающий матч против “Челси” состоялся на стадионе “Уэмбли” в Лондоне и завершился со счетом 1: 0. Гол забил Юри Тилеманс.
Детали
“Лисы” впервые в своей истории взяли Кубок Англии. Команда выходила в финал соревнований в общей сложности пять раз с учетом матча против “Челси” (1949, 1961, 1963, 1969). До сегодняшнего дня “Лестеру” принадлежала самая серия выходов в финал Кубка Англии без побед в турнире.
Дополнение
“Челси” второй год подряд добрался до решающего матча турнира и снова уступил. Тогда “синие” потерпели фиаско от “Арсенала” (1: 2).