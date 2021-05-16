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The Guardian

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Футбол: “Лестер” вперше в історії став володарем Кубку Англії

Київ • УНН

 • 13445 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. ФК “Лестер Сіті” з мінімальним рахунком здобув перемогу над лондонським “Челсі” у фіналі Кубка Англії, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Лестера”.

Футбол: “Лестер” вперше в історії став володарем Кубку Англії

Що відомо

Вирішальний матч проти “Челсі” відбувся на стадіоні “Вемблі” в Лондоні і завершився з рахунком 1:0. Гол забив Юрі Тілеманс.

Деталі

“Лисиці” вперше в своїй історії взяли Кубок Англії. Команда виходила у фінал змагань в цілому п’ять разів з урахуванням матчу проти “Челсі” (1949, 1961, 1963, 1969). До сьогоднішнього дня “Лестеру” належала найдовша серія виходів у фінал Кубка Англії без перемог в турнірі.

Доповнення

“Челсі” другий рік поспіль дістався до вирішального матчу турніру і знову поступився. Тоді “сині” зазнали фіаско від “Арсеналу” (1:2).

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