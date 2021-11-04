Футбол: "Аякс" и "Ливерпуль" завоевали путевки в плей-офф Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. ФК "Ливерпуль" и "Аякс" впервые в своей истории стартовали в Лиге чемпионов с четырех побед и досрочно пробились в 1/8 финала, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Детали
Разобравшись с "Атлетико" - 2:0, "Ливерпуль" за два тура до финиша группового этапа гарантировал себе первое место квартета.
Диогу Жота открыл счет на 13-й минуте после классной передачи Трента Александер-Арнольда, а через восемь минут правый защитник "Ливерпуля" ассистировал Садьо Мане. В середине первого тайма у "Атлетико" был удален Фелипе, и хозяева без особых проблем довели дело до победы.
Мадридцы тем временем идут третьими с минимальным отставанием от "Порту".
Три гола в последние 18 минут принесли "Аяксу" волевую победу над "Боруссией" (3:1) и путевку в 1/8 финала. Матс Хуммельс еще в первом тайме заработал прямую красную карточку и оставил "Боруссию" в меньшинстве, но это не помешало дортмундцам выйти вперед - Марко Ройс реализовал пенальти. Камбэк гостям обеспечили Душан Тадич, забивший свой седьмой мяч Себастьен Алле и Дави Классен, причем двум последним ассистировал Антони.
Отметим, что "Ливерпуль" и "Аякс" впервые в своей истории стартовали в Лиге чемпионов с четырех побед подряд.
Напомним
Ранее в стадию плей-офф турнира досрочно также вышли "Бавария" и "Ювентус".