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Футбол: "Аякс" і "Ліверпуль" завоювали путівки в плей-офф Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 15118 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. ФК "Ліверпуль" та "Аякс" вперше у своїй історії стартували в Лізі чемпіонів з чотирьох перемог і достроково пробилися до 1/8 фіналу, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Футбол: "Аякс" і "Ліверпуль" завоювали путівки в плей-офф Ліги чемпіонів

Деталі

Розібравшись із "Атлетико" – 2:0, "Ліверпуль" за два тури до фінішу групового етапу гарантував собі перше місце квартету.

Діогу Жота відкрив рахунок на 13-й хвилині після класної передачі Трента Александер-Арнольда, а через вісім хвилин правий захисник "Ліверпуля" асистував Садьо Мане. У середині першого тайму у "Атлетіко" було вилучено Феліпе, і господарі без особливих проблем довели справу до перемоги.

Мадридці тим часом йдуть третіми із мінімальним відставанням від "Порту".

Три голи в останні 18 хвилин принесли "Аяксу" вольову перемогу над "Боруссією" (3:1) та путівку до 1/8 фіналу. Матс Хуммельс ще у першому таймі заробив пряму червону картку та залишив "Борусію" у меншості, але це не завадило дортмундцям вийти вперед - Марко Ройс реалізував пенальті. Камбек гостям забезпечили Душан Тадіч, який забив свій сьомий м'яч Себастьєн Алле та Даві Классен, причому двом останнім асистував Антоні.

Зазначимо, що "Ліверпуль" і "Аякс" уперше у своїй історії стартували у Лізі чемпіонів із чотирьох перемог поспіль.

Нагадаємо

Раніше до стадії плей-офф турніру достроково також вийшли "Баварія" та "Ювентус".

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