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Фуникулер в столице приостановил работу по техническим причинам

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Фуникулер в Киеве приостановил движение по техническим причинам, сообщили в понедельник в КГГА, пишет УНН.

Фуникулер в столице приостановил работу по техническим причинам

Детали

"В столице по техническим причинам временно приостановлено движение фуникулера", - говорится в сообщении КГГА в Telegram.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. КП "Киевпастранс" приносит извинения за временные неудобства.

Напомним

С 26 марта общественный транспорт столицы работает на час дольше. В частности, фуникулер – с 07:00 до 22:00.

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