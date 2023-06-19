Фуникулер в столице приостановил работу по техническим причинам

Детали

"В столице по техническим причинам временно приостановлено движение фуникулера", - говорится в сообщении КГГА в Telegram.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. КП "Киевпастранс" приносит извинения за временные неудобства.

Напомним

С 26 марта общественный транспорт столицы работает на час дольше. В частности, фуникулер – с 07:00 до 22:00.