Фуникулер в столице приостановил работу по техническим причинам
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Фуникулер в Киеве приостановил движение по техническим причинам, сообщили в понедельник в КГГА, пишет УНН.
Детали
"В столице по техническим причинам временно приостановлено движение фуникулера", - говорится в сообщении КГГА в Telegram.
О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. КП "Киевпастранс" приносит извинения за временные неудобства.
Напомним
С 26 марта общественный транспорт столицы работает на час дольше. В частности, фуникулер – с 07:00 до 22:00.