Фунікулер у столиці призупинив роботу з технічних причин
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Фунікулер у Києві призупинив рух з технічних причин, повідомили у понеділок у КМДА, пише УНН.
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"У столиці через технічні причини тимчасово призупинено рух фунікулера", - ідеться у повідомленні КМДА у Telegram.
Про відновлення руху буде повідомлено додатково. КП "Київпастранс" перепрошує за тимчасові незручності.
Нагадаємо
Із 26 березня громадський транспорт столиці працює на годину довше. Зокрема, фунікулер – із 07:00 до 22:00.