ФСБ РФ сообщила об аресте украинца, который “пытался пройти в Крым”
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Пограничники ФСБ Российской Федерации сообщают о задержании в незаконно аннексированном Крыму гражданина Украины, который, как утверждают в ведомстве, пытался “незаконно” попасть на полуостров через админчерту с Херсонской областью. Мужчина уже арестован, передаёт УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.
“Иностранец был задержан пограничниками при следовании в пешем порядке с территории Украины. Документов при себе не имел. В ходе опроса мужчина пояснил, что направлялся в Крым “в поисках лучших условий для жизни”, — указывают в погранслужбе ФСБ.
По их данным, задержанный — житель Черновицкой области Украины, 1978 года рождения. До админчерты он ехал на попутном транспорте, а украинский пункт пропуска “Каланчак” “беспрепятственно обошел в темное время суток”.
“В настоящее время в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК России (Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации)”, — сообщили в ведомстве.
Как сообщал УНН, ранее Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередной волной незаконных обысков и задержаний не менее четырех крымских татар, которые были осуществлены российской оккупационной властью во временно оккупированном Крыму.