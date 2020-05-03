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ФСБ РФ сообщила об аресте украинца, который “пытался пройти в Крым”

Киев • УНН

 • 20646 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Пограничники ФСБ Российской Федерации сообщают о задержании в незаконно аннексированном Крыму гражданина Украины, который, как утверждают в ведомстве, пытался “незаконно” попасть на полуостров через админчерту с Херсонской областью. Мужчина уже арестован, передаёт УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.

ФСБ РФ сообщила об аресте украинца, который “пытался пройти в Крым”

“Иностранец был задержан пограничниками при следовании в пешем порядке с территории Украины. Документов при себе не имел. В ходе опроса мужчина пояснил, что направлялся в Крым “в поисках лучших условий для жизни”, — указывают в погранслужбе ФСБ.

По их данным, задержанный — житель Черновицкой области Украины, 1978 года рождения. До админчерты он ехал на попутном транспорте, а украинский пункт пропуска “Каланчак” “беспрепятственно обошел в темное время суток”.

“В настоящее время в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322 УК России (Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации)”, — сообщили в ведомстве.

Как сообщал УНН, ранее Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередной волной незаконных обысков и задержаний не менее четырех крымских татар, которые были осуществлены российской оккупационной властью во временно оккупированном Крыму.

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