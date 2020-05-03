ФСБ РФ повідомила про арешт українця, який "намагався пройти в Крим"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Прикордонники ФСБ Російської Федерації повідомляють про затримання в незаконно анексованому Криму громадянина України, який, як стверджують у відомстві, намагався "незаконно" потрапити на півострів через адмінмежу з Херсонською областю. Чоловік уже заарештований, передає УНН з посиланням на "Крим.Реалії".
"Іноземець був затриманий прикордонниками при проходженні в пішому порядку з території України. Документів при собі не мав. Під час опитування чоловік пояснив, що прямував у Крим "в пошуках кращих умов для життя", - вказують у прикордонній ФСБ.
За їхніми даними, затриманий - житель Чернівецької області України, 1978 року народження. До адмімежі він їхав на попутному транспорті, а українську частину пункту пропуску "Каланчак" "безперешкодно обійшов в темний час доби".
"В даний час щодо громадянина України порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 322 КК Росії (Незаконне перетинання державного кордону Російської Федерації)", - повідомили у відомстві.
Як повідомляв УНН, раніше Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з черговою хвилею незаконних обшуків і затримань не менше чотирьох кримських татар, які були здійснені російською окупаційною владою в тимчасово окупованому Криму.