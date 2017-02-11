ФСБ на оккупированной территории Донецкой области по телефону опрашивает население об отношении к главарю "ДНР" - разведка

"ФСБ РФ под видом представителей местных СМИ осуществляется анонимный телефонный опрос населения временно оккупированных территорий Донецкой области относительно личного отношения к главе т.н. ДНР А.Захарченко и его методов управленческой деятельности", - говорится в сообщении.

Ранее разведка сообщала, что информация о ликвидации командира батальона "Сомали" Михаила Толстых существенно повлияла на снижение морально-психического состояния личного состава российских оккупационных войск.

Кроме того, по данным разведки, боевикам соединений и частей "2-го АК ВС РФ" задерживают выплату денежного обеспечения из-за ограниченной финансовой поддержки России.