ФСБ на оккупированной территории Донецкой области по телефону опрашивает население об отношении к главарю "ДНР" - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. ФСБ РФ под видом представителей местных СМИ осуществляется анонимный телефонный опрос населения временно оккупированных территорий Донецкой области относительно личного отношения к главарю "ДНР" Александру Захарченко. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
"ФСБ РФ под видом представителей местных СМИ осуществляется анонимный телефонный опрос населения временно оккупированных территорий Донецкой области относительно личного отношения к главе т.н. ДНР А.Захарченко и его методов управленческой деятельности", - говорится в сообщении.
Ранее разведка сообщала, что информация о ликвидации командира батальона "Сомали" Михаила Толстых существенно повлияла на снижение морально-психического состояния личного состава российских оккупационных войск.
Кроме того, по данным разведки, боевикам соединений и частей "2-го АК ВС РФ" задерживают выплату денежного обеспечения из-за ограниченной финансовой поддержки России.