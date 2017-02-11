ФСБ на окупованій Донеччині телефоном опитує населення про ставлення до ватажка "ДНР" - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. ФСБ РФ під виглядом представників місцевих ЗМІ здійснюється анонімне телефонне опитування населення тимчасово окупованих територій Донецької області щодо особистого ставлення до ватажка "ДНР" Олександра Захарченка. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.
"ФСБ РФ під виглядом представників місцевих ЗМІ здійснюється анонімне телефонне опитування населення тимчасово окупованих територій Донецької області щодо особистого ставлення до глави т.зв. ДНР О.Захарченка та його методів управлінської діяльності", - йдеться у повідомленні.
Раніше розвідка повідомляла, що інформація про ліквідацію командира батальйону “Сомалі” Михайла Толстих суттєво вплинула на зниження морально-психічного стану особового складу російських окупаційних військ.
Крім того, за даними розвідки, бойовикам з’єднань та частин "2-го АК ЗС РФ" затримають виплату грошового забезпечення через обмежену фінансову підтримку Росії.