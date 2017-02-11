ФСБ на окупованій Донеччині телефоном опитує населення про ставлення до ватажка "ДНР" - розвідка

"ФСБ РФ під виглядом представників місцевих ЗМІ здійснюється анонімне телефонне опитування населення тимчасово окупованих територій Донецької області щодо особистого ставлення до глави т.зв. ДНР О.Захарченка та його методів управлінської діяльності", - йдеться у повідомленні.

Раніше розвідка повідомляла, що інформація про ліквідацію командира батальйону “Сомалі” Михайла Толстих суттєво вплинула на зниження морально-психічного стану особового складу російських окупаційних військ.

Крім того, за даними розвідки, бойовикам з’єднань та частин "2-го АК ЗС РФ" затримають виплату грошового забезпечення через обмежену фінансову підтримку Росії.