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Фронтмену a-ha диагностировали болезнь Паркинсона

Киев • УНН

 • 1470 просмотра

Фронтмен известной группы a-ha, Мортен Харкет, болен болезнью Паркинсона. Об этом стало известно с официального сайта группы.

Фронтмену a-ha диагностировали болезнь Паркинсона
a-ha.com

У фронтмена a-ha Мортена Гаркета диагностирована болезнь Паркинсона, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Новость была объявлена в среду на официальном сайте норвежской синти-поп-группы в статье, написанной их биографом Яном Омдалем, в которой также говорится, что певец уже дважды перенес операцию на мозге.

65-летний Гаркет сказал, что у него "нет проблем с принятием диагноза", добавив: "Со временем я принял близко к сердцу отношение моего 94-летнего отца к тому, как организм постепенно сдается: "Я использую все, что работает".

A-ha наиболее известны своим мегахитом Take On Me, в котором присутствует знаменитый фальцет Гаркета, взятый из их дебютного альбома 1985 Hunting High and Low.

Омдаль, который написал биографию a-ha The Swing of Things, написал: "Вы знаете его как культового фронтмена a-ha, божественно одаренного певца, непроизвольную поп-звезду, сольного исполнителя, автора песен, эксцентричного мыслителя, отца пятерых детей и дедушку, но в последние годы Мортен Гаркет также был человеком, который борется со своим собственным телом".

"Это не те новости, которые кто-то хочет сообщать миру, но вот они: у Мортена болезнь Паркинсона", - написал биограф.

Он продолжил, отметив, что состояние певца до сих пор оставалось строго конфиденциальным, за исключением нескольких людей из его ближайшего окружения, которые знали, что он болен.

Омдаль также написал о том, как "непредсказуемые последствия" и стресс от публичного объявления о болезни заставили его отложить объявление.

"Часть меня хотела раскрыть это, - сказал ему Гаркет. - Как я уже сказал, признание диагноза не было для меня проблемой; мне мешает моя потребность в тишине и покое для работы".

"Я стараюсь сделать все возможное, чтобы предотвратить упадок всей моей системы. Это трудно балансировать между приемом лекарств и управлением их побочными эффектами", - сказал он.

Дополнение

Согласно данным NHS, болезнь Паркинсона вызвана "потерей нервных клеток в части мозга, называемой substantia nigra", что приводит к "снижению уровня химического вещества под названием дофамин в мозге".

Дофамин играет жизненно важную роль в регуляции движения тела, поэтому симптомы могут включать непроизвольное дрожание, замедленные движения и жесткие и негибкие мышцы, а также депрессию и беспокойство.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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