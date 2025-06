Фронтмену a-ha діагностували хворобу Паркінсона

У фронтмена a-ha Мортена Гаркета діагностовано хворобу Паркінсона, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Новину було оголошено в середу на офіційному сайті норвезької синті-поп-групи у статті, написаній їх біографом Яном Омдалем, у якій також йдеться, що співак уже двічі переніс операцію на мозку.

65-річний Гаркет сказав, що у нього "немає проблем із прийняттям діагнозу", додавши: "Згодом я прийняв близько до серця ставлення мого 94-річного батька до того, як організм поступово здається: "Я використовую все, що працює".

A-ha найбільш відомі своїм мегахітом Take On Me, у якому присутній знаменитий фальцет Гаркета, взятий з їхнього дебютного альбому 1985 Hunting High and Low.

Омдаль, який написав біографію a-ha The Swing of Things, написав: "Ви знаєте його як культового фронтмена a-ha, божественно обдарованого співака, мимовільну поп-зірку, сольного виконавця, автора пісень, ексцентричного мислителя, батька п'ятьох дітей і дідуся, але в останні роки Мортен Гаркет також був людиною, яка бореться зі своїм власним тілом".

"Це не ті новини, які хтось хоче повідомляти світові, але ось вони: у Мортена хвороба Паркінсона", - написав біограф.

Він продовжив, зазначивши, що стан співака досі залишався суворо конфіденційним, за винятком кількох людей з його найближчого оточення, які знали, що він хворий.

Омдаль також написав про те, як "непередбачувані наслідки" та стрес від публічного оголошення про хворобу змусили його відкласти оголошення.

"Частина мене хотіла розкрити це, - сказав йому Гаркет. - Як я вже сказав, визнання діагнозу не було для мене проблемою; мені заважає моя потреба у тиші та спокої для роботи".

"Я намагаюся зробити все можливе, щоб запобігти занепаду всієї моєї системи. Це важко балансувати між прийомом ліків і керуванням їх побічними ефектами", - сказав він.

Доповнення

Згідно з даними NHS, хвороба Паркінсона спричинена "втратою нервових клітин у частині мозку, званої substantia nigra", що призводить до "зниження рівня хімічної речовини під назвою дофамін у мозку".

Дофамін відіграє життєво важливу роль у регуляції руху тіла, тому симптоми можуть включати мимовільне тремтіння, уповільнені рухи та жорсткі та негнучкі м'язи, а також депресію та занепокоєння.