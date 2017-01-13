Freedom House: запрет независимого российского телеканала подрывает свободу прессы в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Запрет вещания телеканала "Дождь" в Украине подрывает свободу слова прессы в Украине и оставляет украинцев без доступа к выбору точки зрения. Об этом заявил вице-президент международной организации Freedom House по международным программам Роберт Герман, передает УНН.
"Запрет властью трансляции телеканала" Дождь "- цензура, ограничивающая доступ украинцев к выбору точек зрения. В то время, когда российские войска занимают часть территории Украины, жизненно важно, чтобы украинцы имели доступ к независимому освещению событий в России, и до одного из немногих оставшихся независимым российских СМИ ", - сказал он.
По обнародованным ранее рейтингам, Украина получила рейтинг частично свободной страны в отчете "Свобода в мире -2016", частично свободной - в отчете "Свобода прессы - 2016", частично свободной - в отчете "Свобода в Сети - 2016", и имеет оценку уровня демократии 4,68 по шкале от 1 до 7, где 7 является наихудшей возможной оценке, в докладе "Страны переходного периода - 2016".
Ранее в Freedom House заявляли об улучшении уровня демократии в Украине .
Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил телеканал "Дождь" в кабельных сетях .