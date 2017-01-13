Freedom House: заборона незалежного російського телеканалу підриває свободу преси в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Заборона мовлення телеканалу "Дождь" в Україні підриває свободу слова преси в Україні та залишає українців без доступу до вибори точки зору. Про це заявив віце-президент міжнародної організації Freedom House з міжнародних програм Роберт Герман, передає УНН.
“Заборона владою трансляції телеканалу „Дождь“ — цензура, яка обмежує доступ українців до вибору точок зору. В той час, коли російські війська займають частину території України, життєво важливо, щоб українці мали доступ до незалежного висвітлення подій в Росії, і до одного з небагатьох, що залишилися, незалежних російських ЗМІ” — сказав він.
За оприлюдненими раніше рейтингами, Україна отримала рейтинг частково вільної країни у звіті “Свобода у світі —2016”, частково вільної — у звіті “Свобода преси — 2016”, частково вільної — у звіті “Свобода в Мережі — 2016”, і має оцінку рівня демократії 4,68 за шкалою від 1 до 7, де 7 є найгіршою можливою оцінкою, в доповіді “Країни перехідного періоду — 2016”.
Раніше у Freedom House заявляли про покращення рівня демократії в Україні.
Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення заборонила телеканал “Дождь” у кабельних мережах.