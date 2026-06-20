Французский военный эксперт: Украина инновационно превосходит в войне

россия на сегодняшний день не демонстрирует новых идей ни в оборонных технологиях, ни в организации армии, ведении войны. Вместо этого Украина демонстрирует инновационное преимущество. Об этом в эфире телеканала LCI заявил полковник и военный консультант Мишель Гойя, сообщает УНН.

"На самом деле у россиян сейчас уже нет новых идей. Именно это и произошло – у них нет новых идей. У них были идеи, они что-то изобретали: они изобрели, например, дроны на оптоволоконном управлении, они начали использование авиационных бомб - старых бомб, на которые устанавливают комплекты управления, и это наносит очень сильный ущерб. Они ввели практику платить пехотинцам в семь раз больше среднего заработка. Несомненно, это были изменения, но сейчас с российской стороны нет никаких новых идей", - считает Гойя.

Военный консультант считает, что сейчас Украина превосходит в плане инновационности.

"Украинцы действительно находятся в процессе, когда у них всё "кипит", они изобретают. Если посмотреть технически, компания Fire Point – это абсолютно невероятная компания, которая сейчас работает над тем, чтобы создать, например, аналог ракеты Patriot и стать полностью автономными в плане перехватчиков. Также идеи трансформации самой армии, формы, распределения армейских корпусов, штабов. Переосмысливаются все контракты для пехоты и так далее. Так что с украинской стороны, несомненно, есть идеи и инновации, и сейчас тенденция всё же на стороне Украины", - считает эксперт.

Такое заявление эксперта еще раз подтверждает то, о чем уже заговорили на Западе – современная война изменилась, и численное преимущество уже не гарантирует победы – преимущество на стороне тех, кто умеет быстро адаптироваться и применять технологии, которые позволяют быстро создавать эффективное и относительно дешевое оружие.

CEO и CTO Fire Point Ирина Терех в эфире французского канала LCI также заявила, что Украина вынуждена воевать в асимметричных условиях, ведь противостоит российской военной машине, которую усиливают технологии из Ирана и Китая. В таких условиях нужно действовать быстро, постоянно ища новые технологические решения.

Напомним

Украина также выступила инициатором создания панъевропейского антибаллистического щита – Freyja. Основой этой системы противовоздушной обороны является украинская ракета-перехватчик баллистики FP-7.x, созданная украинским производителем Fire Point. Ее называют аналогом американской системы Patriot PAC-3. Однако украинские ракеты значительно дешевле – ожидается, что их цена около 700 тысяч долларов за штуку против 3,8 миллиона долларов за одну американскую.

FP-7.x во время недавнего испытания достигла высоты полета в 25 километров, что сопоставимо с показателями комплекса Patriot.

16 июня немецкий производитель радиолокационных комплексов Hensoldt присоединился к проекту по созданию панъевропейского антибаллистического щита Freyja.

По информации из открытых источников, в Freyja, кроме немецких радаров дальнего обнаружения, войдут также радар подсветки и наведения Weibel GFTR-2100/48 или Leonardo KRONOS Land. Командный пункт будет на базе норвежского комплекса Kongsberg Fire Distribution Center. Одной из ключевых особенностей системы станет открытая архитектура и использование модулей Network Access Nodes, которые позволят интегрировать дополнительные решения и компоненты.

Обмен данными между всеми элементами комплекса будет осуществляться через тактический канал Link 16, стандартизированный в соответствии с STANAG 5516. Именно этот протокол должен обеспечить интеграцию Freyja в уже существующую систему противовоздушной обороны Украины и других европейских стран.