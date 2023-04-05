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Французская TotalEnergies заключила энергетическую сделку с Ираком стоимостью 27 миллиардов долларов

Французская TotalEnergies заключила энергетическую сделку с Ираком стоимостью 27 миллиардов долларов

Киев • УНН

 • 653139 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Французская нефтяная компания TotalEnergies подтвердила, что достигла соглашения с правительством Ирака по давно откладывавшемуся энергетическому проекту стоимостью 27 миллиардов долларов, возродив сделку, которая, как надеется Багдад, может привлечь иностранные инвестиции в страну. Об этом информирует Reuters, пишет УНН.

Детали

Соглашение было подписано в 2021 году для TotalEnergies на строительство четырех проектов в области нефти, газа и возобновляемых источников энергии с начальными инвестициями в размере 10 миллиардов долларов на юге Ирака в течение 25 лет.

Но сделка была задержана из-за споров об условиях контракта.

После иракское правительство заявило во вторник, что согласилось приобрести меньшую, чем изначально требовалось, долю в проекте в размере 30%, сообщила TotalEnergies.

TotalEnergies будет принадлежать 45% акций, а QatarEnergy будет владеть оставшимися 25%.

Французская компания заявила, что соглашение, заключенное с правительством Ирака, является сильным и позитивным сигналом для иностранных инвестиций в страну.

«Комплексный проект роста газа» направлен на улучшение электроснабжения Ирака, включая утилизацию газа, сжигаемого на 3 нефтяных месторождениях, или факельного газа для снабжения электростанций.

TotalEnergies заявила, что дополнительно построит солнечную электростанцию мощностью 1 ГВт для снабжения электроэнергией региональной сети Басры, пригласив саудовскую компанию ACWA Power присоединиться к проекту.

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