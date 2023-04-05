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Французька TotalEnergies уклала енергетичну угоду з Іраком вартістю 27 мільярдів доларів

Французька TotalEnergies уклала енергетичну угоду з Іраком вартістю 27 мільярдів доларів

Київ • УНН

 • 653142 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Французька нафтова компанія TotalEnergies підтвердила, що досягла угоди з урядом Іраку за енергетичним проектом, що давно відкладався, вартістю 27 мільярдів доларів, відродивши угоду, яка, як сподівається Багдад, може залучити іноземні інвестиції в країну. Про це інформує Reuters, пише УНН.

Деталі

Угода була підписана у 2021 році для TotalEnergies на будівництво чотирьох проектів у галузі нафти, газу та відновлюваних джерел енергії з початковими інвестиціями у розмірі 10 мільярдів доларів на півдні Іраку протягом 25 років.

Але угоду було затримано с через суперечки щодо умов контракту.

Після іракський уряд заявив у вівторок, що погодився придбати меншу, ніж спочатку було потрібно, частку у проекті у розмірі 30%, повідомила TotalEnergies.

TotalEnergies належатиме 45% акцій, а QatarEnergy володітиме 25%, що залишилися.

Французька компанія заявила, що угода, укладена з урядом Іраку, є сильним і позитивним сигналом для іноземних інвестицій в країну.

«Комплексний проект зростання газу» спрямований на покращення електропостачання Іраку, включаючи утилізацію газу, що спалюється на 3 нафтових родовищах, або факельного газу для постачання електростанцій.

TotalEnergies заявила, що додатково збудує сонячну електростанцію потужністю 1 ГВт для постачання електроенергією регіональної мережі Басри, запросивши саудівську компанію ACWA Power приєднатися до проекту.

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