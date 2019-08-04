Француз пересек Ла-Манш на летающей доске
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Француз на летающей доске перелетел Ла-Манш. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал BFM.
“Летящий человек” попытается пересечь Ла-Манш на своем Flyboard", — объявило СМИ на своей странице в Twitter.
Позже телеканал сообщил, что французский инженер Ф. Сапата удалось перелететь Ла-Манш со второй попытки. На преодоление маршрута длиной 35 км у изобретателя ушло 24 минуты.
Платформа Flyboard Air снабжена пятью небольшими реактивными двигателями, которые позволяют ей разгоняться вместе с оператором до 195 км/ч.
Как сообщал УНН, француз пересёк Атлантический океан в бочке.
C'est parti, Franky Zapata vient de décoller de Sangatte !
"L’homme volant" va tenter de traverser la Manche à bord de son Flyboard pic.twitter.com/1OiMI5wBnS