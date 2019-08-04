Француз перетнув Ла-Манш на літаючій дошці
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Француз на літаючій дошці перелетів Ла-Манш. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал BFM.
"Летюча людина" спробує перетнути Ла-Манш на своєму Flyboard", - оголосило ЗМІ на своїй сторінці в Twitter.
Пізніше телеканал повідомив, що французькому інженерові Ф.Сапаті вдалося перелетіти Ла-Манш з другої спроби. На подолання маршруту довжиною 35 км у винахідника пішло 24 хвилини.
Платформа Flyboard Air забезпечена п'ятьма невеликими реактивними двигунами, які дозволяють їй розганятися разом з оператором до 195 км/ч.
Як повідомляв УНН, француз перетнув Атлантичний океан в бочці.
C'est parti, Franky Zapata vient de décoller de Sangatte!
"L'homme volant" va tenter de traverser la Manche à bord de son Flyboard pic.twitter.com/1OiMI5wBnS