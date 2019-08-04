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Француз перетнув Ла-Манш на літаючій дошці

Француз перетнув Ла-Манш на літаючій дошці

Київ • УНН

 • 25593 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Француз на літаючій дошці перелетів Ла-Манш. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал BFM.

"Летюча людина" спробує перетнути Ла-Манш на своєму Flyboard", - оголосило ЗМІ на своїй сторінці в Twitter.

Пізніше телеканал повідомив, що французькому інженерові Ф.Сапаті вдалося перелетіти Ла-Манш з другої спроби. На подолання маршруту довжиною 35 км у винахідника пішло 24 хвилини.

Платформа Flyboard Air забезпечена п'ятьма невеликими реактивними двигунами, які дозволяють їй розганятися разом з оператором до 195 км/ч.

Як повідомляв УНН, француз перетнув Атлантичний океан в бочці.

C'est parti, Franky Zapata vient de décoller de Sangatte!

"L'homme volant" va tenter de traverser la Manche à bord de son Flyboard pic.twitter.com/1OiMI5wBnS

- BFMTV (@BFMTV) 4 серпня 2019 р

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