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Франция отреагировала на указ Эрдогана о передаче собора Святой Софии под мечеть

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Франция сожалеет о решении Турции изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении главы французского МИД Жан-Ива Ле Дриана, отмечает УНН.

“Франция глубоко сожалеет о решении Государственного совета Турции изменить статус музея собора Святой Софии и принятом президентом (Тайипом) Эрдоганом указе относительно передачи собора под контроль управления по делам религий”, — говорится в заявлении.

Как подчеркнул глава французского МИД, “такие решения ставят под угрозу один из самых символических актов Турции о светском и современном характере” государства. “Следует сохранить целостность этой религиозной, архитектурной и исторической жемчужины, символа свободы религии, терпимости и разнообразия, объекта, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Собор Святой Софии должен продолжать быть свидетельством разнообразия религиозного наследия, диалога и терпимости”, — заявил Ле Дриан.

Turquie – Sainte-Sophie – Déclaration de Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères (10.07.20) https://t.co/DHDZdAI3zm

— Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) July 10, 2020

Президент Турции Тайип Эрдоган подписал в пятницу указ, позволяющий мусульманам совершать поклонения в Айя-Софии, которая отныне носит статус мечети.

Hayırlı olsun. pic.twitter.com/MzP6nzn9Jc

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 10, 2020

Millete Sesleniş https://t.co/x3e402F8aw

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 10, 2020

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