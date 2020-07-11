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Франція відреагувала на указ Ердогана про передачу собору Святої Софії під мечеть

Київ • УНН

 • 49612 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Франція висловлюэ жаль щодо рішення Туреччини змінити статус собору Святої Софії в Стамбулі. Про це йдеться в поширеній у суботу заяві глави французького МЗС Жан-Іва Ле Дріана, зазначає УНН.

“Франція глибоко шкодує про рішення Державної ради Туреччини змінити статус музею собору Святої Софії і прийнятому президентом (Тайіпом) Ердоганом указі щодо передачі собору під контроль управління у справах релігій”, — йдеться в заяві.

Як підкреслив глава французького МЗС, “такі рішення ставлять під загрозу один з найбільш символічних актів Туреччини про світський і сучасний характер” держави. “Слід зберегти цілісність цієї релігійної, архітектурної та історичної перлини, символу свободи релігії, терпимості і різноманітності, об’єкту, включеного до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Собор Святої Софії повинен продовжувати бути свідченням різноманітності релігійної спадщини, діалогу і терпимості”, — заявив Ле Дріан.

Turquie — Sainte-Sophie — Déclaration de Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères (10.07.20) https://t.co/DHDZdAI3zm

— Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) July 10, 2020

Президент Туреччини Тайіп Ердоган підписав в п’ятницю указ, що дозволяє мусульманам здійснювати поклоніння в Айя-Софії, яка відтепер носить статус мечеті.

Hayırlı olsun. pic.twitter.com/MzP6nzn9Jc

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 10, 2020

Millete Sesleniş https://t.co/x3e402F8aw

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 10, 2020

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