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Франция надеется, что Россия продолжит поставки газа в Украину

Франция надеется, что Россия продолжит поставки газа в Украину

Киев  •  УНН

 • 9421 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Посол Франции в Российской Федерации Сильви Берманн заявила, что Франция хотела бы, чтобы в Украину продолжались поставки газа. Об этом она сообщила в эфире радиостанции “Эхо Москвы”, передает УНН.

Отвечая на вопрос, как на сегодняшний день формулируется позиция Франции относительно строительства газопровода “Северный поток-2”, посол Франции в РФ Сильви Берман сообщила, что Франция надеется, что Россия продолжит поставки газа в Украину.

“Вы знаете, что было принято решение о том, что Германия ведёт переговоры по этому проекту. И французские предприятия, в частности, также вносят свою лепту в это дело. Но здесь нас заботит одно. Мы хотели бы, чтобы в Украину продолжались поставки газа. Чтобы их как бы не отогнали в сторону”, — сказала она.

Как сообщал УНН, Евросоюз окончательно утвердил проект изменений в газовую директиву ЕС, в частности касающихся российского проекта газопровода “Северный поток-2”.

Ранее Европарламент утвердил изменения в газовую директиву ЕС по “Северному потоку-2”.

Текст поправок в газовую директиву Евросоюза был согласован 12 февраля на технических переговорах между Европарламентом, Еврокомиссией и Советом ЕС.

Ранее в МИД Украины сделали заявление о последствиях изменений в газовую директиву ЕС для “Северного потока-2”.

Российский газопровод “Северный поток-2” строится для поставок газа в Германию в обход Украины. В Украине указывают на политичность этого проекта и на то, что если “Северный поток-2” будет построен, Россия организует серию провокаций, чтобы окончательно прекратить транзит через Украину. Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа через Украину.

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