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Франція сподівається, що Росія продовжить поставки газу в Україну

Франція сподівається, що Росія продовжить поставки газу в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Посол Франції в Російській Федерації Сільві Берману заявила, що Франція хотіла б, щоб в Україні тривали поставки газу. Про це вона повідомила в ефірі радіостанції "Ехо Москви", передає УНН.

Відповідаючи на питання, як на сьогоднішній день формулюється позиція Франції щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2", посол Франції в РФ Сільві Берман повідомила, що Франція сподівається, що Росія продовжить поставки газу в Україну.

"Ви знаєте, що було прийнято рішення про те, що Німеччина веде переговори з цього проекту. І французькі підприємства, зокрема, також вносять свою лепту в цю справу. Але тут нас турбує одне. Ми хотіли б, щоб в Україні тривали поставки газу. Щоб їх не відігнали убік", - сказала вона.

Як повідомляв УНН, Євросоюз остаточно затвердив проект змін в газову директиву ЄС, зокрема що стосуються російського проекту газопроводу "Північний потік-2".

Раніше Європарламент затвердив зміни в газову директиву ЄС по "Північному потоку-2".

Текст поправок в газову директиву Євросоюзу був узгоджений 12 лютого на технічних переговорах між Європарламентом, Єврокомісією та Радою ЄС.

Раніше в МЗС України зробили заяву про наслідки змін в газову директиву ЄС для "Північного потоку-2".

Російський газопровід "Північний потік-2" будується для поставок газу в Німеччину в обхід України. В Україні вказують на політичність цього проекту і на те, що якщо "Північний потік-2" буде побудований, Росія організовує серію провокацій, щоб остаточно припинити транзит через Україну. Німеччина заявляє, що не вважає цей проект політичним, і зробила кроки, спрямовані на збереження транзиту газу через Україну.

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