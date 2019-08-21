Франция связывает возвращение РФ в G8 с развитием ситуации в Украине - источник

"Мы приняли к сведению тот факт, что американцы (которые будут председательствовать в G7 в 2020 году после Франции в этом году - ред.) хотят реинтегрировать россиян в следующем году", - сказал источник.

"Украинский вопрос имеет решающее значение", и нынешний контекст "может способствовать прогрессу", добавил источник.

Напомним, 20 августа президент США Дональд Трамп считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России.

Издание CNN сообщил, что президент Франции Эммануель Макрон поддерживает Трампа в его решении вернуть РФ в G8.