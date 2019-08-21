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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 43745 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119260 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129943 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121116 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125293 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128153 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 152876 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Франция связывает возвращение РФ в G8 с развитием ситуации в Украине - источник

Франция связывает возвращение РФ в G8 с развитием ситуации в Украине - источник

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Возвращение к формату G8 в 2020 году с участием России, что президент США Дональд Трамп во вторник посчитал целесообразным, зависит от развития ситуации в Украине, где нынешний контекст может "способствовать прогрессу". Об этом в среду заявил французский дипломатический источник, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Мы приняли к сведению тот факт, что американцы (которые будут председательствовать в G7 в 2020 году после Франции в этом году - ред.) хотят реинтегрировать россиян в следующем году", - сказал источник.

"Украинский вопрос имеет решающее значение", и нынешний контекст "может способствовать прогрессу", добавил источник.

Напомним, 20 августа президент США Дональд Трамп считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России.

Издание CNN сообщил, что президент Франции Эммануель Макрон поддерживает Трампа в его решении вернуть РФ в G8.

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