Франція пов'язує повернення РФ до G8 з розвитком ситуації в Україні - джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Повернення до формату G8 в 2020 році за участю Росії, що президент США Дональд Трамп у вівторок назвав доцільним, залежить від розвитку ситуації в Україні, де нинішній контекст може "сприяти прогресу". Про це в середу заявив французький дипломатичне джерело, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Ми взяли до відома той факт, що американці (які будуть головувати в G7 в 2020 році після Франції в цьому році - ред.) мають бажання реінтегрувати росіян в наступному році", - сказало джерело.
"Українське питання має вирішальне значення", і нинішній контекст "може сприяти прогресу", додало джерело.
Нагадаємо, 20 серпня президент США Дональд Трамп вважає за доцільне повернення до формату G8 за участю Росії.
Видання CNN повідомило, що президент Франції Еммануель Макрон підтримує Трампа в його рішенні повернути РФ до G8.