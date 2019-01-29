Франция предоставит кредит на обновление водоснабжения Мариуполя

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 80545 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102508 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 137303 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135495 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132013 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126306 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164053 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117940 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141525 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145341 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Франция предоставит кредит на обновление водоснабжения Мариуполя

Франция предоставит кредит на обновление водоснабжения Мариуполя

Киев  •  УНН

 • 10864 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Премьер-министр Владимир Гройсман подписал кредитное соглашение с правительством Франции на обновление системы водоснабжения Мариуполя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Украина получит от Франции 64 млн евро на 30 лет со ставкой 0,08%. Эта сумма составляет 65% от стоимости проекта.

Цель кредитного соглашения - строительство фильтровальных станций, водозаборов и новых сетей, а также внедрение новых форм управления водными ресурсами города.

"Я уверен, что и это соглашение будет эффективно реализовано, а жители города получат воду высокого качества. За 2-3 года качество жизни в Мариуполе изменится к лучшему", - заявил премьер Гройсман.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Изабель Дюмон отметила, что такие проекты - доказательство поддержки Украины со стороны Франции.

"Мы хотим показать, что наша поддержка - это не только слова, но и конкретные действия. Мы работаем вместе. И я могу уверенно сказать: мы смогли очень быстро дойти до такого результата", - подчеркнула она.

Ранее УНН сообщал, что группа послов "Большой семерки" в Украине определила ключевые реформы, на которые будет направлена ее поддержка в течение председательства Франции в G7.

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