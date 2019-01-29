Франция предоставит кредит на обновление водоснабжения Мариуполя
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Премьер-министр Владимир Гройсман подписал кредитное соглашение с правительством Франции на обновление системы водоснабжения Мариуполя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
Украина получит от Франции 64 млн евро на 30 лет со ставкой 0,08%. Эта сумма составляет 65% от стоимости проекта.
Цель кредитного соглашения - строительство фильтровальных станций, водозаборов и новых сетей, а также внедрение новых форм управления водными ресурсами города.
"Я уверен, что и это соглашение будет эффективно реализовано, а жители города получат воду высокого качества. За 2-3 года качество жизни в Мариуполе изменится к лучшему", - заявил премьер Гройсман.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Изабель Дюмон отметила, что такие проекты - доказательство поддержки Украины со стороны Франции.
"Мы хотим показать, что наша поддержка - это не только слова, но и конкретные действия. Мы работаем вместе. И я могу уверенно сказать: мы смогли очень быстро дойти до такого результата", - подчеркнула она.
Ранее УНН сообщал, что группа послов "Большой семерки" в Украине определила ключевые реформы, на которые будет направлена ее поддержка в течение председательства Франции в G7.