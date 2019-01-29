Франція надасть кредит на оновлення водопостачання Маріуполя

Україна отримає від Франції 64 млн євро на 30 років зі ставкою 0,08%. Ця сума складає 65% від вартості проекту.

Мета кредитної угоди – будування фільтрувальних станцій, водозаборів та нових мереж, а також запровадження нових форм управління водними ресурсами міста.

"Я впевнений, що і ця угода буде ефективно реалізована, а мешканці міста отримають воду високої якості. За 2-3 роки якість життя у Маріуполі зміниться на краще", - заявив прем’єр Гройсман.

Надзвичайний та Повноважний Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон відзначила, що такі проекти – доказ підтримки України з боку Франції.

"Ми хочемо показати, що наша підтримка – це не тільки слова, а й конкретні дії. Ми працюємо разом. І я можу впевнено сказати: ми змогли дуже швидко дійти до такого результату", - підкреслила вона.

Раніше УНН повідомляв, що група послів "Великої сімки" в Україні визначила ключові реформи, на які буде спрямована її підтримка протягом головування Франції у G7.