Франция приложит все усилия для установления мира на Донбассе - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Франция будет прилагать максимальные усилия для достижения мира и территориальной целостности Украины. Об этом сказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Украине Изабель Дюмон на встрече с начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Виктором Муженко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
По информации пресс-службы, Посол отметила, что Франция была инициатором переговоров в "нормандском формате" и будет прилагать максимальные усилия для восстановления мира и территориальной целостности Украины.
Во время встречи, как отметили в Минобороны, французская сторона была ознакомлена с текущей ситуацией в зоне проведения АТО и практической реализацией договоренностей по разведению сил в определенных районах.
В частности вчера, в одном из районов разведения сил и средств, снова произошло нарушение режима "тишины" со стороны оккупированных территорий.