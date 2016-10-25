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15 марта, 19:03 • 115979 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169112 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139488 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131826 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113604 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105920 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101772 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Франция приложит все усилия для установления мира на Донбассе - посол

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. Франция будет прилагать максимальные усилия для достижения мира и территориальной целостности Украины. Об этом сказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Украине Изабель Дюмон на встрече с начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Виктором Муженко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По информации пресс-службы, Посол отметила, что Франция была инициатором переговоров в "нормандском формате" и будет прилагать максимальные усилия для восстановления мира и территориальной целостности Украины.

Во время встречи, как отметили в Минобороны, французская сторона была ознакомлена с текущей ситуацией в зоне проведения АТО и практической реализацией договоренностей по разведению сил в определенных районах.

В частности вчера, в одном из районов разведения сил и средств, снова произошло нарушение режима "тишины" со стороны оккупированных территорий.

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