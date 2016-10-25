Франция приложит все усилия для установления мира на Донбассе - посол

По информации пресс-службы, Посол отметила, что Франция была инициатором переговоров в "нормандском формате" и будет прилагать максимальные усилия для восстановления мира и территориальной целостности Украины.

Во время встречи, как отметили в Минобороны, французская сторона была ознакомлена с текущей ситуацией в зоне проведения АТО и практической реализацией договоренностей по разведению сил в определенных районах.

В частности вчера, в одном из районов разведения сил и средств, снова произошло нарушение режима "тишины" со стороны оккупированных территорий.