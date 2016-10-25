Франція докладатиме всіх зусиль для встановлення миру на Донбасі – посол
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Франція докладатиме максимальних зусиль для досягнення миру та територіальної цілісності України. Про це сказала Надзвичайний та Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Ізабель Дюмон на зустрічі з начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України Віктором Муженком, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
За інформацією прес-служби, Посол наголосила, що Франція була ініціатором переговорів у "нормандському форматі" і докладатиме максимальних зусиль для відновлення миру та територіальної цілісності України.
Під час зустрічі, як зазначили у Міноборони, французьку сторону було ознайомлено з поточною ситуацією, що склалася в зоні проведення АТО та практичною реалізацією домовленостей щодо розведення сил у визначених районах.
Зокрема минулої доби, в одному з районів розведення сил і засобів, знову відбулося порушення режим "тиші" з боку окупованих територій.