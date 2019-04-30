FP: в Белом доме Трампа стали избегать темы России
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. За время президентства в США Дональда Трампа заявленного еще во время предвыборной камапании сближения с Россией так и не произошло. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy, передает УНН.
Во время предвыборной кампании нынешний президент США Дональд Трамп пообещал улучшить отношения США с Россией. Однако, отношения США и России оставались холодными от начала президентства Трампа и по сей день, говорится в статье.
"Несмотря на восторженные слова президента США в отношении своего российского коллеги, его администрация заняла жесткую позицию в отношении России, опираясь на политику его предшественника, накладывая дополнительные санкции, выдворяя десятки российских дипломатов и оказывая помощь Украине в виде летального вооружения", - отмечает издание.
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Как отмечается, при Трампе в США было две политики в отношении России: что говорит президент и что делает администрация. Бывшие чиновники и эксперты по России связывают это несоответствие с "хаосом переходного периода", выбором назначений на высокие должности, расследованием спецпрокурором Робертом Мюллером связей Трампа с Россией и действиями конгресса.
Отчет Мюллера по "российскому делу" свидетельствует, что с июля 2016 года сотрудники штаба Трампа стали опасаться публичных заявлений в адрес России, говорится в статье.
Бывший высокопоставленный чиновник американской администрации, которого цитирует журнал, отметил, что с тех пор, как Трамп вступил в должность, Россия стала настолько горячей политической темой, что никто в Белом доме не хочет обсуждать эту тему, даже при выполнении рутинных задач.
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Если бы не было расследования Мюллера, Трамп, возможно, чувствовал бы себя более свободным, чтобы делать шаги в сторону Путина, но все равно был бы нужен радикально другой конгресс и серьезные изменения в назначениях на высокие должности, чтобы это стало реальностью, заявили эксперты по вопросам России и бывшие высокопоставленные чиновники в комментарии Foreign Policy.