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FP: у Білому домі Трампа стали уникати теми Росії

FP: у Білому домі Трампа стали уникати теми Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. За час президентства у США Дональда Трампа заявленого ще під час передвиборної камапанії зближення з Росією так і не відбулося. Про це пише американський журнал Foreign Policy, передає УНН.

Під час передвиборної кампанії нинішній президент США Дональд Трамп пообіцяв поліпшити відносини США з Росією. Проте, відносини США і Росії залишалися холодними від початку президентства Трампа і донині, йдеться у статті.

"Незважаючи на захоплені слова президента США щодо свого російського колеги, його адміністрація зайняла жорстку позицію щодо Росії, спираючись на політику його попередника, накладаючи додаткові санкції, видворяючи десятки російських дипломатів і надаючи допомогу Україні у вигляді летального озброєння", - відзначає видання.

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Як зазначається, при Трампі у США було дві політики щодо Росії: що говорить президент і що робить адміністрація. Колишні чиновники і експерти з питань Росії пов'язують цю невідповідність з "хаосом перехідного періоду", вибором для призначень на високі посади, розслідуванням спецпрокурором Робертом Мюллером зв'язків Трампа з Росією і діями конгресу.

Звіт Мюллера у "російській справі" свідчить, що з липня 2016 року співробітники штабу Трампа стали побоюватися публічних заяв на адресу Росії, сказано у статті.

Колишній високопоставлений чиновник американської адміністрації, якого цитує журнал, зазначив, що відтоді, як Трамп вступив на посаду, Росія стала настільки гарячою політичною темою, що ніхто в Білому домі не хоче обговорювати цю тему, навіть при виконанні рутинних завдань.

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Якби не було розслідування Мюллера, Трамп, можливо, відчував би себе більш вільним, щоб робити кроки у бік Путіна, але все одно був би потрібен радикально інший конгрес і серйозні зміни в призначеннях на високі посади, щоб це стало реальністю, заявили експерти з питань Росії і колишні високопоставлені чиновники у коментарі Foreign Policy.

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