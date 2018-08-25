Форвард "Шахтера" забил победный гол в матче за "Малагу"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Арендованный у донецкого "Шахтера" форвард "Малаги" Густаво Бланко-Лещук, забил победный мяч за испанскую команду, сообщает УНН.
Нападающий появился на поле после замены (с 60 минуты) во встрече 2-го тура чемпионата Сегунды против "Алькоркон". На 82 минуте при двух нулях на табло 17 номер "анчоусов" Онтиверос мягко навесил на ближнюю штангу, где Бланко-Лещук одержал победу в борьбе за мяч и переправил его в противоположный угол вратаря - 1:0.
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Примечательно, что аргентинец появлялся на поле и во встрече 1-го тура Сегунды против "Луго". Он сыграл 30 минут, но никакими результативными действиями не отметился.
Добавим также, после выигрыша "Малага" имеет в активе шесть очков и возглавляет турнирную таблицу Сегунды.