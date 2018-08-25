Форвард "Шахтаря" забив переможний гол у матчі за "Малагу"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Орендований у донецького "Шахтаря" форвард "Малаги" Густаво Бланко-Лещук, забив переможний м'яч за іспанську команду, повідомляє УНН.
Нападник з'явився на поле із заміни (з 60 хвилини) у зустрічі 2-го туру чемпіонату Сегунди проти "Алькоркон". На 82 хвилині при двох нулях на табло 17 номер "анчоусів" Онтіверос м'яко навісив на ближню стійку, де Бланко-Лещук одержав перемогу у боротьбі за м'яч та переправив його у протилежний кут воротаря – 1:0.
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Примітно, що аргентинець з'являвся на полі і у зустрічі 1-го туру Сегунди проти "Луго". Він відіграв 30 хвилин, але ніякими результативними діями не відзначився.
Додамо також, після виграшу "Малага" має в активі шість очок і очолює турнірну таблицю Сегунди.